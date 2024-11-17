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16 ноября, 22:15

Повёлся на доллары: Украинец пытался поджечь дом в Петербурге, но попался

Суд в Санкт-Петербурге арестовал украинца за попытку поджога жилого дома

Московский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для украинца Николая Марченко, который пытался устроить пожар в жилом доме за вознаграждение. Об этом сообщили в пресс-службе судов города.

По данным суда, 29 октября Марченко разместил на шестом этаже здания по Дунайскому проспекту автомобильную шину и попытался её поджечь, облив предварительно дизельным маслом. Однако ему не удалось довести преступный умысел до конца по независящим от него причинам.

Пресс-служба уточнила, что Марченко обещали вознаграждение в размере $1 тыс. за поджог, но фактически ему было выплачено только 1 тыс. рублей. Мужчина останется в СИЗО до 14 января 2025 года.

Сам Марченко просил назначить ему меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

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Недавно в Нижнем Новгороде арестовали подозреваемую в поджоге здания полиции. Девушка попыталась организовать поджог 12 ноября, но её замысел не увенчался успехом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

Анатолий Цейко
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