Россиянка пыталась поджечь здание полиции по заданию кураторов и попала под статью

Девушка попыталась поджечь здания администрации и полиции 12 ноября на территории Нижегородской области, но её замысел не увенчался успехом. После своего провала она сбежала в Липецкую область, где и была задержана на следующий день. Предварительно, она стала жертвой мошенников, которые курировали её по телефону. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на теракт».