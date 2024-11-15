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15 ноября, 20:46

Россиянка пыталась поджечь здание полиции по заданию кураторов и попала под статью

В Нижнем Новгороде арестовали подозреваемую в поджоге здания полиции

В Нижнем Новгороде арестована девушка, которая попыталась поджечь здание районной администрации и полиции по заданию телефонных мошенников. Об этом пишет агентство РИА «Новости».

Девушка попыталась поджечь здания администрации и полиции 12 ноября на территории Нижегородской области, но её замысел не увенчался успехом. После своего провала она сбежала в Липецкую область, где и была задержана на следующий день. Предварительно, она стала жертвой мошенников, которые курировали её по телефону. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на теракт».

«Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 10 января 2025 года включительно», — сообщили агентству в пресс-службе суда.

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Более суровое наказание настигло машиниста башенного крана Сергея Андреева, который отправился на 24 года в тюрьму за поджог военкомата в Москве и госизмену. Его кураторами выступали представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Оксана Попова
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