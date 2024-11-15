Сибирячка станцевала для мужа стриптиз на улице и публично извинилась

В Кемеровской области девушке пришлось публично извиниться за видео, на котором она около автомобиля танцевала стриптиз. Об этом сообщает ГУ МВД по региону. Таким образом жительница посёлка Бачатский (Беловский городской округ) хотела сделать мужу приятное.

В Кемеровской области девушка станцевала стриптиз для мужа. Видео © Telegram / Полиция Кузбасса

29-летняя девушка танцевала под громкую музыку и даже не постеснялась случайных прохожих. Местные жители возмутились из-за шума и непристойного поведения соблазнительницы. В результате они вызвали полицию. Правоохранители составили протокол о мелком хулиганстве. Теперь жительнице Кемеровской области грозит штраф до тысячи рублей или административный арест до 15 суток.