Сибирячка станцевала для мужа стриптиз на улице и публично извинилась
Жительница Кемеровской области публично извинилась за видео с откровенным танцем
Девушка танцует стриптиз в Кемеровской области. Обложка © Telegram / Полиция Кузбасса
В Кемеровской области девушке пришлось публично извиниться за видео, на котором она около автомобиля танцевала стриптиз. Об этом сообщает ГУ МВД по региону. Таким образом жительница посёлка Бачатский (Беловский городской округ) хотела сделать мужу приятное.
В Кемеровской области девушка станцевала стриптиз для мужа. Видео © Telegram / Полиция Кузбасса
29-летняя девушка танцевала под громкую музыку и даже не постеснялась случайных прохожих. Местные жители возмутились из-за шума и непристойного поведения соблазнительницы. В результате они вызвали полицию. Правоохранители составили протокол о мелком хулиганстве. Теперь жительнице Кемеровской области грозит штраф до тысячи рублей или административный арест до 15 суток.
А ранее Life.ru писал, что в ЛНР сняли на видео женщину, которая с голой грудью бросалась на автомобили. Водитель и пассажиры предположили, что она находилась в нетрезвом состоянии.