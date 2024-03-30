Пьяная девушка станцевала стриптиз для соседа в самолёте Тбилиси – Москва

Пассажирка в состоянии алкогольного опьянения во время авиарейса из Тбилиси в Москву устроила стриптиз прямо на борту самолёта, приставая к мужчине, сидевшему рядом. Ему пришлось провести полёт в кабине у бортпроводников, а экстравагантную девушку задержала полиция. Об этом сообщает Mash.

Пьяную пассажирку задержала полиция. Видео © Telegram / Mash

Эта леди вылетела из столицы Грузии сегодня в 13:50 рейсом авиакомпании "Азимут". Пассажиры того самолёта рассказывают, что перед посадкой она не рассчитала с алкоголем, изрядно напившись, что по запаху поняли все в салоне. Когда "Суперджет" поднялся в воздух, дама почувствовала будоражащую высоту, начав оголяться и вести себя любвеобильно. Объектом её симпатии стал попутчик в соседнем кресле. Бортпроводникам приходилось успокаивать даму, но её пыл сдержать у них не получилось.

В итоге её соседа пересадили в отсек для бортпроводников, где он и просидел до конца полёта. На выходе девушку встретили полицейские, пригласив её на беседу в отдел.