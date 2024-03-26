Самолёт Turkish Airlines вернулся во Внуково из-за диких танцев неадекватного пассажира

Самолёт, принадлежащий компании Turkish Airlines, вернулся в столичный аэропорт Внуково. Как передаёт телеграм-канал SHOT, экипаж воздушного судна принял такое решение из-за безумных танцев неадекватного пассажира на борту и ругани на английском языке.

Самолёт Turkish Airlines вернулся во Внуково из-за неадекватного пассажира. Видео © Telegram / SHOT

Очевидцы рассказали, что рейс, направлявшийся в Стамбул, по расписанию должен был взлететь в 20:10, однако этого не произошло. Причина в мужчине, который вёл себя весьма пугающе: он исполнял безумные танцы и ругался на английском языке. После его выходок самолёт, который уже вышел на взлётно-посадочную полосу, вернулся в аэропорт.

Сообщалось, что вместе с дебоширом, который вёл себя вызывающе во время взлёта, вывели также двух его спутниц. Свидетели случившегося рассказывают, что подобное было замечено за мужчиной ещё у стойки регистрации, где он громко слушал музыку из телефона и кричал что-то нечленораздельное.

В результате пассажиры рейса TK 416 Москва – Стамбул ждут вылета уже более полутора часов. В ближайшее время он стартует из аэропорта Внуково.