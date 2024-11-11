В ЛНР сняли женщину, которая с голой грудью бросалась на машины

В Луганской народной республике (ЛНР) замечена женщина, которая, оголив грудь, бросалась на проезжающие мимо машины. Очевидцы засняли неизвестную на видео.

В ЛНР на видео попала женщина, которая с голой грудью бросалась на машины. Видео © «Mash на Донбассе»

Инцидент — на видеоролике, который передаёт телеграм-канал «Mash на Донбассе». Водитель и пассажиры автомобиля предположили, что неизвестная находилось в состоянии алкогольного опьянения. МВД не комментирует ситуацию.