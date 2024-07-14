В Подмосковье мужчину насмерть забили арматурой из-за дорожного конфликта

В Подмосковье дорожный конфликт закончился жестоким убийством. Как сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по области, в потасовке участвовало несколько человек. Жертва применила перцовый баллончик, после чего мужчину ударили по голове арматурой.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего". Виновник задержан. Следователи изъяли перцовый баллончик и орудие убийства. Ход дела контролирует прокуратура.

В социальных сетях пишут, что в злополучном конфликте участвовал водитель Volkswagen и пассажиры "Газели". Утверждается, что у убитого остались жена и ребёнок. На фото — место расправы.