Сын зверски убил отца с матерью и замуровал в погребе, а затем спрятался в шумной Москве

Полицейские задержали в Москве жителя Оренбурга по подозрению в убийстве отца и матери, тела которых нашли в погребе. Детали чудовищного преступления раскрыло СУ СК России по Оренбургской области.

В полицию поступило сообщение об исчезновении супругов 55 и 63 лет, проживавших в доме по улице Хлопуши в Оренбурге. Следователи первым делом обыскали их жилище и никого не обнаружили. Внимание силовиков привлёк заколоченный погреб. Спустившись туда, они поняли, почему крышка была забита. Пропавших мужа и жену нашли внутри убитыми с жуткими следами в виде множественных ран в области головы. Подозрение пало на их сына, которого дома не оказалось.

"В Москве задержан 32-летний сын потерпевших, который, по версии следствия, 29.06.2024, находясь в вышеуказанном доме, вооружившись приисканным на месте происшествия молотком, нанёс родителям множественные удары в голову. С целью сокрытия следов преступления фигурант сбросил тела потерпевших в погреб, а также предметы интерьера, на которых имелись следы крови, после чего заколотил крышку погреба и покинул Оренбургскую область", — рассказали в управлении.