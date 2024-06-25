Зарубила топором и пошла пить пиво: В Красноярском крае мать жестоко убила трёхлетнюю дочку, чтобы отомстить мужу

В Красноярском крае женщина зарубила топором свою трёхлетнюю дочь и чуть не убила ещё одну из-за обиды на мужа. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следственные действия по делу об убийстве трёхлетней девочки собственной матерью в Красноярском крае. Видео © Telegram / krksledkom

Огорчённая изменой и опьянённая алкоголем сибирячка во вторник, 25 июня, решила отомстить супругу за неверность, убив дочерей. В семье росли три девочки: трёх, шести и восьми лет. Младшая скончалась на месте после нескольких ударов топором в голову и шею. Затем мать схватила нож и ударила им старшую дочь в шею, девочка госпитализирована. Средняя дочь находилась дома, но не пострадала. Затем женщина позвонила своей знакомой и рассказала о случившемся. Супруг в это время был на работе.

"По данному факту Курагинским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении матери детей. Она подозревается в убийстве и покушении на убийство", — сообщили следователи.

По словам женщины, после убийства она пошла пить пиво и ждать мужа, чтобы показать ему, что она сделала.







Соседка семьи рассказала, что мать очень любит выпить, живёт на пособия и нигде не работает.

"В тот день тоже выпила, начала орать, что он ей изменяет на работе. Я, конечно, не знаю, кто кому изменял там, но думаю, что точно не он ей. Детей он очень любит. Она знала и решила ему так отомстить, видимо", — приводит слова соседки News.ru.

Она добавила, что в семье происходили скандалы и мужу несколько раз даже приходилось ночевать у соседей, потому что жена выгоняла его.