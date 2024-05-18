В Петербурге мать посадила маленькую дочь на горячую электрическую плиту

В Северной столице женщина посадила дочь на горячую электрическую плиту. Инцидент произошёл на кухне квартиры одного из домов на проспекте Ветеранов. Ребёнка госпитализировали с ожогами, по данному факту начата проверка, рассказали в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

"Местная жительница посадила свою малолетнюю дочь на электрическую плиту, ошибочно полагая, что она остыла. После того как дочь закричала, она незамедлительно взяла её на руки, после чего отвезла в детскую больницу. В настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.