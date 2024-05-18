В Петербурге мать посадила маленькую дочь на горячую электрическую плиту
В Северной столице женщина посадила дочь на горячую электрическую плиту. Инцидент произошёл на кухне квартиры одного из домов на проспекте Ветеранов. Ребёнка госпитализировали с ожогами, по данному факту начата проверка, рассказали в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.
"Местная жительница посадила свою малолетнюю дочь на электрическую плиту, ошибочно полагая, что она остыла. После того как дочь закричала, она незамедлительно взяла её на руки, после чего отвезла в детскую больницу. В настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает", — говорится в сообщении.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее ампула димедрола едва не убила двухлетнюю девочку в Оренбуржье. Ребёнок попал в больницу с диагнозом "инородное тело в желудке" после того, как проглотил осколки ампулы с медицинским препаратом. Мать, осознав риск для жизни и здоровья дочки, сразу же доставила её в больницу.
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