Ампула димедрола едва не убила двухлетнюю девочку в Оренбуржье

В Бузулуке Оренбургской области двухлетняя девочка попала в больницу с диагнозом "инородное тело в желудке" после того, как проглотила осколки ампулы с медицинским препаратом. Об этом рассказали в местном управлении МВД.

"Мама пострадавшего ребёнка пояснила, что вместе с дочерью гостила у бабушки в одном из сёл Бузулукского района. Перед отъездом домой она собирала вещи в сумку, а дочка ходила за ней по комнатам. В какой-то момент она заметила, что дочка что-то жуёт, увидев в её руке пустую надломленную стеклянную ампулу из-под препарата "Димедрол", проверила ротовую полость малолетней дочки и обнаружила несколько мелких стёкол во рту", — сообщается в публикации ведомства.

Женщина осознала риски для жизни и здоровья дочки и сразу же доставила её в приёмное отделение бузулукской больницы. Опасения подтвердились: в животе девочки действительно нашлись осколки ампулы, медики извлекли их и госпитализировали ребёнка для дальнейшего наблюдения. Бабушка пациентки объяснила происхождение стеклянного флакона с димедролом: он был прописан ей врачом как спазмолитик.

Сейчас врачи оценивают состояние пострадавшей как удовлетворительное, её жизни ничто не угрожает. Правоохранители продолжают проверку обстоятельств случившегося.