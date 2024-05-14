В Зеленограде 11-месячная девочка проглотила пуговицу и умерла на руках у родителей

Всё произошло в семье с семью детьми. В какой-то момент самая младшая, ползая по квартире, нашла на полу металлическую пуговицу, после чего проглотила её. Затем малышку начало тошнить и она начала громко плакать. Родители быстро собрали вещи и отправились на машине в ближайшую больницу, однако врачам не удалось спасти ребёнка. Девочка скончалась от удушья прямо в приёмном отделении.