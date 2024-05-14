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14 мая, 11:45

В Зеленограде 11-месячная девочка проглотила пуговицу и умерла на руках у родителей

МК.ru: В Зеленограде 11-месячная девочка умерла из-за проглоченной пуговицы

В московском Зеленограде 11-месячная девочка проглотила пуговицу и умерла от удушья. Подробности трагедии узнал сайт MK.ru.

Всё произошло в семье с семью детьми. В какой-то момент самая младшая, ползая по квартире, нашла на полу металлическую пуговицу, после чего проглотила её. Затем малышку начало тошнить и она начала громко плакать. Родители быстро собрали вещи и отправились на машине в ближайшую больницу, однако врачам не удалось спасти ребёнка. Девочка скончалась от удушья прямо в приёмном отделении.

В Петербурге новорождённая умерла на руках у отца после кормления смесью
В Петербурге новорождённая умерла на руках у отца после кормления смесью

А ранее в Люберцах младенец чуть не умер, вдохнув стик от системы нагревания табака. Как рассказали в подмосковном Минздраве, годовалый ребёнок поступил в больницу с повышенной температурой, хрипами и затруднённым дыханием. Инородное тело, выяснили специалисты, находилось в правом бронхе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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