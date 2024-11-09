В Петербурге водитель автобуса психанул и разгромил легковушку монтировкой после ссоры на дороге

В Петербурге дорожная ссора двух водителей закончилась настоящим погромом. Мужчина, управлявший автобусом, не выдержал накала страстей и накинулся на автомобиль «Тойота Камри» с монтировкой. Легковушка получила значительные повреждения, передаёт пресс-служба петербургской полиции.

Видео с места происшествия, где водитель автобуса разгромил монтировкой авто. Видео © Telegram / Петербургская полиция

«На месте было установлено, что конфликт произошёл между водителем рейсового автобуса № 87 и водителем автомобиля «Тойота Камри» из-за очередности проезда по главной дороге», — уточнили в полиции.

Воитель автобуса, который разгромил легковушку монтировкой. Фото © Telegram / Петербургская полиция

Уточняется, что водитель автобуса также угрожал расправой над водителем машины, но благо до него не добрался и просто уехал с места происшествия. Инцидент произошёл на улице Партизана Германа, возбуждено уголовное дело.