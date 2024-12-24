Лежал в сугробе и замерзал: Уфимские спасатели не дали умереть заблудившемуся в лесу мужчине

В Уфе сотрудники Управления гражданской защиты спасли замерзавшего мужчину, который не смог самостоятельно выбраться из лесного массива. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

В Уфе спасли замерзавшего в сугробе мужчину. Видео © Телеграм / Управление гражданской защиты г. Уфы

Местный житель сам позвонил в единую диспетчерскую города Уфы и сообщил, что потерялся в лесу между садами «Лотос» и «Вишенка». Он не мог самостоятельно идти, поэтому лежал в сугробе абсолютно обессиленным и замерзал. Прибывшие на место спасатели разделились на две группы: пока одни прочёсывали местность пешком, другие проверяли участок леса между двумя садами на снегоходе.

51-летнего «потеряшку» нашли за 15 минут спасатели из пешей группы. Пострадавшего укутали в одеяло, положили на носилки и доставили к карете скорой помощи. Сейчас уфимец в больнице. Как он оказался в лесу, неизвестно.