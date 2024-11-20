Пенсионерка жила в тайге больше недели без еды и воды

В Иркутской области завершились поиски пенсионерки, которая больше недели провела в тайге без еды и воды. Женщина исчезла в труднодоступной местности Киренского района, отправившись на вахту на лесозаготовительную базу. Прежде чем связь с ней прервалась, она успела сообщить дочери о медведе, замеченном рядом с зимовьем.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, сигнал о пропаже поступил в полицию 2 октября от дочери пенсионерки. В ответ на это сотрудники МВД и МЧС незамедлительно начали поисковые мероприятия. На указанной базе женщина не была найдена, и поисковая группа расширила зону поиска, несмотря на труднопроходимые условия.

На шестой день поисков, среди ветвей поваленных деревьев, правоохранители обнаружили истощённую женщину. Всё это время она провела в дикой природе без пищи и воды. Пенсионерка была в шоковом состоянии, но благодаря оперативным действиям спасателей, её удалось доставить в больницу, где врачи смогли стабилизировать её состояние.

Как выяснилось позже, женщина заблудилась, отправившись на поиски ягод. Удивительно, но в момент обнаружения спасатели услышали лай собаки, хотя в их команде животных не было. Этот сигнал привел их к пострадавшей.

Сейчас жизни пенсионерки ничего не угрожает, и она выражает благодарность спасателям за их профессионализм.