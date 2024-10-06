«Диско-бабушка» из Коми потерялась в Москве, спасла её команда Лазарева

«Диско-бабушка» Лидия Утяшева из Сыктывкара продолжает поражать всех неиссякаемой энергией. Недавно она осуществила свою мечту — отметила 66-летие в Москве. Без приключений в столице, конечно же, не обошлось. Об этом сообщает SHOT.