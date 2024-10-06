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6 октября, 15:44

«Диско-бабушка» из Коми потерялась в Москве, спасла её команда Лазарева

«Диско-бабушка» из Сыктывкара отметила 66-летие в Москве и пойдёт на Лазарева

«Диско-бабушка» Лидия Утяшева. Обложка © VK / Диско Бабушка

«Диско-бабушка» Лидия Утяшева. Обложка © VK / Диско Бабушка

«Диско-бабушка» Лидия Утяшева из Сыктывкара продолжает поражать всех неиссякаемой энергией. Недавно она осуществила свою мечту — отметила 66-летие в Москве. Без приключений в столице, конечно же, не обошлось. Об этом сообщает SHOT.

«Диско-бабушка» начала вести соцсети. Видео © VK / Диско Бабушка

В большом городе диско-бабушка потерялась и не смогла уехать домой из-за нехватки денег. Однако у неё получилось связаться с помощницей, команда певца Сергея Лазарева вернула Лидию Витальевну домой. Через две недели она вновь отправится в Москву на концерт.

Напомним, знаменитой на всю страну Лидия Витальевна проснулась после концерта Сергея Лазарева, где привлекла внимание артиста своей неиссякаемой энергией и заводными танцами. Однако жила пенсионерка в ужасных условиях — снимала маленькую комнату в общежитии, где не было возможности даже помыться. Родственников у Уляшевой нет, она инвалид с детства. Перед Новым годом пенсионерка написала письмо Деду Морозу и попросила у него поездку в Москву на концерт. Мечта сбылась. Благодаря Джигану и Оксане Самойловой «диско-бабушка» попала в Москву на Премию Муз-ТВ, а Лазарев снял для неё жильё.

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Полина Никифорова
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