"Как в раю": Джиган и Самойлова исполнили мечту знаменитой "диско-бабушки" из Коми

Рэпер Джиган вместе с супругой Оксаной Самойловой осуществили мечту "диско-бабушки" из Республики Коми — Лидия Витальевна попала на Премию Муз-ТВ в Москве. Звёздные супруги сдержали своё слово и, как и обещали, взяли на себя все расходы за проезд, проживание и прочие нюансы.

Джиган и Самойлова исполнили мечту "диско-бабушки" из Коми. Видео © Life.ru

В беседе с Life.ru пенсионерка рассказала, что перед Премией Муз-ТВ она сходила в ресторан, где всё было "как в раю". На концерте Лидия Витальевна ждёт выступления Сергея Лазарева, Филиппа Киркорова, Стаса Костюшкина и других артистов. К слову, ещё до выхода звёзд на сцену бабушка пустилась в пляс.