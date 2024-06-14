"Как в раю": Джиган и Самойлова исполнили мечту знаменитой "диско-бабушки" из Коми
Джиган и Самойлова исполнили мечту "диско-бабушки" из Коми
Рэпер Джиган вместе с супругой Оксаной Самойловой осуществили мечту "диско-бабушки" из Республики Коми — Лидия Витальевна попала на Премию Муз-ТВ в Москве. Звёздные супруги сдержали своё слово и, как и обещали, взяли на себя все расходы за проезд, проживание и прочие нюансы.
Джиган и Самойлова исполнили мечту "диско-бабушки" из Коми. Видео © Life.ru
В беседе с Life.ru пенсионерка рассказала, что перед Премией Муз-ТВ она сходила в ресторан, где всё было "как в раю". На концерте Лидия Витальевна ждёт выступления Сергея Лазарева, Филиппа Киркорова, Стаса Костюшкина и других артистов. К слову, ещё до выхода звёзд на сцену бабушка пустилась в пляс.
Напомним, знаменитой на всю страну Лидия Витальевна проснулась после концерта Сергея Лазарева, где привлекла внимание артиста своей неиссякаемой энергией и заводными танцами. Однако живёт пенсионерка в ужасных условиях — снимает маленькую комнату в общежитии, где нет возможности помыться. Местные жители помогают женщине, дают ей деньги на продукты и баню. Родственников у Уляшевой нет, она инвалид с детства. Перед Новым годом пенсионерка написала письмо Деду Морозу и попросила у него поездку в Москву на концерт. Тогда же Джиган и Самойлова решили исполнить мечту одинокой пенсионерки.
Кадр из видео Life.ru