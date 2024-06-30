"Если я брошу, меня скрючит": 85-летняя фито-бабушка из Кемерова набирает популярность в Сети
SHOT: 85-летняя бабушка-пауэрлифтер из Кемерова набирает популярность в Сети
Жительница города Кемерово Галина Пермякова становится звездой Всемирной паутины благодаря занятиям пауэрлифтингом. Россиянка привлекла внимание пользователей Сети из-за своего преклонного возраста — сейчас фитнес-леди 85 лет. Впрочем, эти цифры ничуть не мешают любительнице спорта брать новые веса, рассказал SHOT.
Постоянной гостьей тренажёрного зала бабуля из столицы Кузбасса стала 15 лет назад. С миром штанг, тренажёров и гантелей Галину Ивановну познакомил сын. По словам спортивного инструктора Пермяковой Сергея Квича, сейчас это самый дисциплинированный человек в зале.
85-летняя фито-бабушка из Кемерова покоряет Сеть. Обложка © Telegram / SHOT
"Ни дождь, ни холод ей, ни праздники. Она, наоборот: "Я дома сидеть не могу". Она выполняет все упражнения со штангой: приседания делает, жмёт. Если увидит, что кто-то делает что-то новое, она говорит: "Показывай мне", — поделился тренер.
Собеседница SHOT призналась, что уже не представляет себя вне любительского спорта. Движение буквально даёт ей жизненные силы.
"Если я брошу, и что, меня скрючит. И как я дальше буду жить?" — задалась вопросом кемеровчанка.
А недавно Life.ru поделился неожиданным поворотом в истории знаменитой "диско-бабушки" из Коми, которая прославилась благодаря зажигательным танцам на концерте певца Сергея Лазарева. Рэпер Джиган вместе с супругой Оксаной Самойловой исполнили мечту Лидии Витальевны и бесплатно свозили её на Премию Муз-ТВ в Москве.
Telegram / SHOT