Спас чип: Потерявшегося под Петербургом пса Грея вернули домой спустя три месяца

В Ленинградской области сотрудница Росгвардии нашла и вернула хозяевам пропавшую больше трёх месяцев назад собаку. За это время пёсель по кличке Грей успел намотать около сорока километров.

Долгожданная встреча хозяев с Греем. Видео © Telegram / Росгвардия

Истощённая и обессиленная немецкая овчарка сама подошла к сотруднице вневедомственной охраны Росгвардии, которая гуляла со своим питомцем. Женщина отвергать бедолагу не стала и доставила его в ветклинику, где с помощью чипа удалось установить владельцев.

«Как оказалось, Грей убежал из частного дома в Красносельском районе Петербурга и за три месяца удалился от дома почти на 40 километров», — говорится в сообщении Росгвардии.

Сотрудница Росгвардии Наталья, вернувшая Грея домой. Фото © Telegram / Росгвардия Петербурга