Спас чип: Потерявшегося под Петербургом пса Грея вернули домой спустя три месяца
В Ленобласти Росгвардия вернула хозяевам пса, потерявшегося три месяца назад
После трёх месяцев скитаний Грей воссоединился с семьёй. Обложка © Telegram / Росгвардия
В Ленинградской области сотрудница Росгвардии нашла и вернула хозяевам пропавшую больше трёх месяцев назад собаку. За это время пёсель по кличке Грей успел намотать около сорока километров.
Долгожданная встреча хозяев с Греем. Видео © Telegram / Росгвардия
Истощённая и обессиленная немецкая овчарка сама подошла к сотруднице вневедомственной охраны Росгвардии, которая гуляла со своим питомцем. Женщина отвергать бедолагу не стала и доставила его в ветклинику, где с помощью чипа удалось установить владельцев.
«Как оказалось, Грей убежал из частного дома в Красносельском районе Петербурга и за три месяца удалился от дома почти на 40 километров», — говорится в сообщении Росгвардии.
Сотрудница Росгвардии Наталья, вернувшая Грея домой. Фото © Telegram / Росгвардия Петербурга
Ранее Life.ru сообщал, что в истории с нижневартовским «Хатико», который больше недели сидел у МФЦ, случился новый поворот. Хозяева пса наконец-то нашлись. Спаниеля, как выяснилось, зовут Пончик.