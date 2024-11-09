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9 ноября, 16:03

Спас чип: Потерявшегося под Петербургом пса Грея вернули домой спустя три месяца

В Ленобласти Росгвардия вернула хозяевам пса, потерявшегося три месяца назад

После трёх месяцев скитаний Грей воссоединился с семьёй. Обложка © Telegram / Росгвардия

После трёх месяцев скитаний Грей воссоединился с семьёй. Обложка © Telegram / Росгвардия

В Ленинградской области сотрудница Росгвардии нашла и вернула хозяевам пропавшую больше трёх месяцев назад собаку. За это время пёсель по кличке Грей успел намотать около сорока километров.

Долгожданная встреча хозяев с Греем. Видео © Telegram / Росгвардия

Истощённая и обессиленная немецкая овчарка сама подошла к сотруднице вневедомственной охраны Росгвардии, которая гуляла со своим питомцем. Женщина отвергать бедолагу не стала и доставила его в ветклинику, где с помощью чипа удалось установить владельцев.

«Как оказалось, Грей убежал из частного дома в Красносельском районе Петербурга и за три месяца удалился от дома почти на 40 километров», — говорится в сообщении Росгвардии.

Сотрудница Росгвардии Наталья, вернувшая Грея домой. Фото © Telegram / Росгвардия Петербурга

Сотрудница Росгвардии Наталья, вернувшая Грея домой. Фото © Telegram / Росгвардия Петербурга

Ранее Life.ru сообщал, что в истории с нижневартовским «Хатико», который больше недели сидел у МФЦ, случился новый поворот. Хозяева пса наконец-то нашлись. Спаниеля, как выяснилось, зовут Пончик.

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Наталья Демьянова
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