Семилетний мальчик чуть не утонул в бассейне, пока тренер «залипал» в телефоне

Семилетний мальчик едва не утонул в бассейне московского спорткомплекса «Надежда» из-за того, что его тренер «залип» на телефон. Ребёнок провёл под водой несколько минут, пока его не вытащил случайный посетитель, сообщает Mash.

Мальчик чуть не утонул в московском бассейне. Видео © Telegram / Mash

На записях с камер видно, как тренер Василий О. ходит вокруг бассейна, увлечённый экраном смартфона. В то время как другие дети играют у лестницы, мальчик начинает тонуть. В конечном итоге его спас мужчина с соседней дорожки. Ребёнок находился под водой более двух минут. После прибежал персонал, отнёс мальчика в кабинет медсестры и не вызывал скорую. Уже там его нашёл отец, который позвонил по номеру 112.

Сейчас ребёнок находится в реанимации в критическом состоянии. Родители подали заявление в правоохранительные органы.