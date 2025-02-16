Семилетний мальчик чуть не утонул в бассейне, пока тренер «залипал» в телефоне
Mash: В Москве мальчик чуть не утонул в бассейне из-за халатности тренера
Семилетний мальчик едва не утонул в бассейне московского спорткомплекса «Надежда» из-за того, что его тренер «залип» на телефон. Ребёнок провёл под водой несколько минут, пока его не вытащил случайный посетитель, сообщает Mash.
Мальчик чуть не утонул в московском бассейне. Видео © Telegram / Mash
На записях с камер видно, как тренер Василий О. ходит вокруг бассейна, увлечённый экраном смартфона. В то время как другие дети играют у лестницы, мальчик начинает тонуть. В конечном итоге его спас мужчина с соседней дорожки. Ребёнок находился под водой более двух минут. После прибежал персонал, отнёс мальчика в кабинет медсестры и не вызывал скорую. Уже там его нашёл отец, который позвонил по номеру 112.
Сейчас ребёнок находится в реанимации в критическом состоянии. Родители подали заявление в правоохранительные органы.
Ранее Life.ru сообщал, что в Дагестане в общественном бассейне утонула десятилетняя девочка. Заигравшись, она упала в воду. Инструкторов на месте не было, её достали другие посетители. По дороге в больницу состояние ребёнка ухудшилось, спасти её не удалось. Владельцу бассейна назначили штраф.
Telegram / Mash