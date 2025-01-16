11-летний школьник разбился насмерть при падении со скалодрома в красноярской гимназии

В Красноярске во время занятия по скалолазанию погиб 11-летний ребёнок. Следственный комитет начал проверку и возбудил уголовное дело по факту инцидента, сообщили в ГСУ СК РФ по региону.

Следователи и прокуратура региона начали проверку в результате трагедии. Видео © VK / ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ

Трагедия случилась 16 января в красноярской гимназии № 13 Октябрьского района. Мальчик упал, выполняя упражнения на тросе. Ребёнок сорвался с 7-метровой высоты и скончался на месте.

По факту трагедии возбудили уголовное дело по статье о халатности, которая привела к гибели ребёнка. Специалисты начали выяснять все обстоятельства смерти школьника. Прокуратура взяла расследование под контроль. В надзорном органе отметили, что мальчик ходил в секцию почти два года. Занятия проводились под руководством тренера, который работает в школе.