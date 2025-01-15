Успел сказать, что стало плохо: На Урале мальчишка умер во время катания на тюбинге

Мальчик скончался во время катания на тюбинге со склона, известного как «Лысая гора» (Кунгурский район Пермского края). Перед смертью он сообщил друзьям о плохом самочувствии и внезапно упал, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. Прибывшие на место медики не смогли спасти ребёнка и лишь констатировали смерть.