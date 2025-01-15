Успел сказать, что стало плохо: На Урале мальчишка умер во время катания на тюбинге
Ребёнок умер во время катания на ватрушке на Лысой горе в Кунгуре
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Мальчик скончался во время катания на тюбинге со склона, известного как «Лысая гора» (Кунгурский район Пермского края). Перед смертью он сообщил друзьям о плохом самочувствии и внезапно упал, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. Прибывшие на место медики не смогли спасти ребёнка и лишь констатировали смерть.
В сообщении следственных органов указывается, что мальчик, по предварительным данным, не получал никаких травм во время катания.
«Проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы произошедшего», — говорится в пресс-релизе СК.
Ранее помощница тренера по гимнастике из Казани погибла во время катания на тюбинге. Спустя полчаса после госпитализации пострадавшая умерла от полученных травм. А в Самарской области школьник снял с себя скальп во время катания с горки на «ватрушке». Ребёнок спускался по ледяной поверхности на тюбинге, но в какой-то момент потерял управление и упал.