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9 января, 08:25

Помощница тренера по гимнастике разбилась, катаясь на тюбинге в Казани

Помощница тренера по художественной гимнастике погибла в Казани, катаясь на тюбинге. По данным SHOT, 20-летняя девушка влетела в забор и получила серьёзные травмы головы.

Инцидент произошёл накануне в микрорайоне Новое Аракчино. Студентка на тюбинге со всей скорости врезалась в забор. Её госпитализировали, но через полчаса в больнице она скончалась от полученных травм.

Погибшая училась в Поволжской академии спорта и преподавала в спортивной школе.

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А в новогодние праздники в Красноярске 16-летний подросток влетел в камень во время катания с опасной горки на тюбинге. Мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Инцидент попал на видео.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vera Petrunina

Александра Вишнякова
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