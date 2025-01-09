Помощница тренера по гимнастике разбилась, катаясь на тюбинге в Казани

Помощница тренера по художественной гимнастике погибла в Казани, катаясь на тюбинге. По данным SHOT, 20-летняя девушка влетела в забор и получила серьёзные травмы головы.

Инцидент произошёл накануне в микрорайоне Новое Аракчино. Студентка на тюбинге со всей скорости врезалась в забор. Её госпитализировали, но через полчаса в больнице она скончалась от полученных травм.

Погибшая училась в Поволжской академии спорта и преподавала в спортивной школе.