В Красноярске подросток разбил голову об огромный камень, катаясь на «ватрушке»
SHOT: В Красноярске подросток влетел в камень во время катания с горки на тюбинге
В Красноярске 16-летний подросток влетел в камень во время катания с опасной горки на тюбинге. Мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сообщает SHOT.
Кадры фатального катания подростка на тюбинге в Красноярске. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, днём 1 января он с друзьями пошёл кататься на ватрушках с горки возле дома на проспекте Машиностроителей. В какой-то момент парня немного занесло прямиком на камень. Подростка экстренно госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Ему сделали операцию, сейчас он пришёл в себя. По факту инцидента СК проводит проверку.
Местные жители утверждают, что горка уже много лет является любимым местом у детей. Многие катаются с неё даже на санках.
Ранее Life.ru сообщал, что в Нижегородской области семилетнего мальчика сбил джип во время катания на «ватрушке» с овчаркой. Пострадавшего мальчика увезли в больницу.
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