В Красноярске подросток разбил голову об огромный камень, катаясь на «ватрушке»

В Красноярске 16-летний подросток влетел в камень во время катания с опасной горки на тюбинге. Мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сообщает SHOT.

Кадры фатального катания подростка на тюбинге в Красноярске. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, днём 1 января он с друзьями пошёл кататься на ватрушках с горки возле дома на проспекте Машиностроителей. В какой-то момент парня немного занесло прямиком на камень. Подростка экстренно госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Ему сделали операцию, сейчас он пришёл в себя. По факту инцидента СК проводит проверку.

Местные жители утверждают, что горка уже много лет является любимым местом у детей. Многие катаются с неё даже на санках.