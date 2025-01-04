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4 января, 06:22

В Красноярске подросток разбил голову об огромный камень, катаясь на «ватрушке»

SHOT: В Красноярске подросток влетел в камень во время катания с горки на тюбинге

В Красноярске 16-летний подросток влетел в камень во время катания с опасной горки на тюбинге. Мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сообщает SHOT.

Кадры фатального катания подростка на тюбинге в Красноярске. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, днём 1 января он с друзьями пошёл кататься на ватрушках с горки возле дома на проспекте Машиностроителей. В какой-то момент парня немного занесло прямиком на камень. Подростка экстренно госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Ему сделали операцию, сейчас он пришёл в себя. По факту инцидента СК проводит проверку.

Местные жители утверждают, что горка уже много лет является любимым местом у детей. Многие катаются с неё даже на санках.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Нижегородской области семилетнего мальчика сбил джип во время катания на «‎ватрушке» с овчаркой. Пострадавшего мальчика увезли в больницу.

Обложка ©

SHOT

Наталья Демьянова
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