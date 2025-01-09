Брат и сестра перевернулись на снегоходе в Иркутской области, мальчик не выжил
Несовершеннолетние брат и сестра перевернулись на снегоходе в Заларинском районе Иркутской области. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона в четверг, 11-летний мальчик скончался на месте от полученных травм. Его 13-летняя сестра выжила, но находится в тяжелом состоянии и была доставлена в больницу.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Также прокуратура проведет проверку соблюдения законодательства о защите прав детей.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Красноярске 16-летний подросток разбил голову, катаясь на тюбинге с опасной горки. Его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. А в Нижегородской области семилетнего мальчика сбил джип во время катания на «ватрушке» с овчаркой.
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