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Регион
9 января, 15:15

Брат и сестра перевернулись на снегоходе в Иркутской области, мальчик не выжил

Несовершеннолетние брат и сестра перевернулись на снегоходе в Заларинском районе Иркутской области. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона в четверг, 11-летний мальчик скончался на месте от полученных травм. Его 13-летняя сестра выжила, но находится в тяжелом состоянии и была доставлена в больницу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Также прокуратура проведет проверку соблюдения законодательства о защите прав детей.

В Самарской области школьник снял с себя скальп, катаясь на «ватрушке»
В Самарской области школьник снял с себя скальп, катаясь на «ватрушке»

Ранее Life.ru рассказывал, что в Красноярске 16-летний подросток разбил голову, катаясь на тюбинге с опасной горки. Его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. А в Нижегородской области семилетнего мальчика сбил джип во время катания на «‎ватрушке» с овчаркой.

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Shutterstock AI / FOTODOM

Марина Фещенко
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