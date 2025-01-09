Брат и сестра перевернулись на снегоходе в Иркутской области, мальчик не выжил

Несовершеннолетние брат и сестра перевернулись на снегоходе в Заларинском районе Иркутской области. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона в четверг, 11-летний мальчик скончался на месте от полученных травм. Его 13-летняя сестра выжила, но находится в тяжелом состоянии и была доставлена в больницу.