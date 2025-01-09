В Самарской области школьник снял с себя скальп, катаясь на «ватрушке»
В Самарской области школьник снял с себя скальп во время катания с горки на «ватрушке». Ребёнок спускался по ледяной поверхности на тюбинге, но в какой-то момент потерял управление и упал.
«Мальчик буквально снял себе скальп», — рассказал один из очевидцев kp.ru.
Он сообщил, что в момент происшествия температура воздуха была ниже нуля, и снег образовал твёрдую ледяную корку. Вероятно, это и стало причиной серьёзной травмы головы, которую получил мальчик.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Красноярске 16-летний подросток разбил голову, катаясь на тюбинге с опасной горки. Его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Следственный комитет проводит проверку по этому инциденту. Местные жители отмечают, что эта горка на протяжении многих лет является популярным местом среди детей.
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