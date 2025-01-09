В Самарской области школьник снял с себя скальп, катаясь на «ватрушке»

В Самарской области школьник снял с себя скальп во время катания с горки на «ватрушке». Ребёнок спускался по ледяной поверхности на тюбинге, но в какой-то момент потерял управление и упал.

«Мальчик буквально снял себе скальп», — рассказал один из очевидцев kp.ru.

Он сообщил, что в момент происшествия температура воздуха была ниже нуля, и снег образовал твёрдую ледяную корку. Вероятно, это и стало причиной серьёзной травмы головы, которую получил мальчик.