В Калининграде отец отрезал коньком палец 8-летней дочери
В Калининграде 3 января мужчина отсёк коньком палец своей 8-летней дочке, когда пытался не дать ей упасть на катке. Об этом пишет «Рен-ТВ» со ссылкой на источник.
«Девочка каталась на коньках вместе с отцом, матерью и братом. В какой-то момент она потеряла равновесие и упала, отец пытался ухватить её, но, объезжая, случайно проехал коньком по пальцу левой руки», — говорится в материале.
Девочку госпитализировали в травматологическое отделение. Её семью характеризуют как благополучную, она не стоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних.
А за несколько дней до наступления 2025 года в печальную ситуацию попала дочь актрисы Анны Ковальчук Злата. Девушка получила травму из-за которой ей пришлось сесть в инвалидную коляску. Что именно случилось, она не рассказала.
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