В Калининграде отец отрезал коньком палец 8-летней дочери

В Калининграде 3 января мужчина отсёк коньком палец своей 8-летней дочке, когда пытался не дать ей упасть на катке. Об этом пишет «Рен-ТВ» со ссылкой на источник.

«Девочка каталась на коньках вместе с отцом, матерью и братом. В какой-то момент она потеряла равновесие и упала, отец пытался ухватить её, но, объезжая, случайно проехал коньком по пальцу левой руки», — говорится в материале.

Девочку госпитализировали в травматологическое отделение. Её семью характеризуют как благополучную, она не стоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних.