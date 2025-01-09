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9 января, 09:45

В Калининграде отец отрезал коньком палец 8-летней дочери

В Калининграде 3 января мужчина отсёк коньком палец своей 8-летней дочке, когда пытался не дать ей упасть на катке. Об этом пишет «Рен-ТВ» со ссылкой на источник.

«Девочка каталась на коньках вместе с отцом, матерью и братом. В какой-то момент она потеряла равновесие и упала, отец пытался ухватить её, но, объезжая, случайно проехал коньком по пальцу левой руки», — говорится в материале.

Девочку госпитализировали в травматологическое отделение. Её семью характеризуют как благополучную, она не стоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних.

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А за несколько дней до наступления 2025 года в печальную ситуацию попала дочь актрисы Анны Ковальчук Злата. Девушка получила травму из-за которой ей пришлось сесть в инвалидную коляску. Что именно случилось, она не рассказала.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tasha Ro

Юрий Лысенко
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