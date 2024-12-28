«Чудный год»: 24-летняя дочь Анны Ковальчук оказалась в инвалидной коляске

Дочь звезды сериала «Тайны следствия» не раскрывает причин, по которым оказалась в больнице. Однако Злата планирует поделиться мыслями об уходящем годе с подписчиками ближе к 31 декабря. Пока же, по её словам, она анализирует происходящее.

Ранее знаменитая мама Златы, 47-летняя актриса из сериала «Тайны следствия» Анна Ковальчук, рассказала, что узнала о своей первой беременности во время съёмок. Тогда проект о работе правоохранительных органов только начинался и, по словам актрисы, всё шло тяжело. Никто из команды не мог гарантировать, что сериал станет успешным. Напомним, что Ковальчук родила первого ребёнка в 2000 году от актёра Анатолия Ильченко. На свет как раз появилась Злата. Через пять лет пара развелась и актриса снова вышла замуж за бизнесмена Олега Капустина.