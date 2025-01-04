Боец СВО из Волгоградской области погиб в аварии, узнав о рождении дочери

Участник специальной военной операции (СВО) из Волгоградской области трагически скончался, узнав о рождении дочери, сообщает V1.ru.

Согласно информации портала, 31-летний Денис Доценко вернулся в родной посёлок Елань Волгоградской области, чтобы провести похороны своего отца, погибшего на Украине. 2 января он направлялся обратно к линии соприкосновения, но трагически погиб на трассе М4 «Дон» в момент, когда узнал о рождении дочери. Его сбила машина недалеко от памятника всем павшим воинам «Журавли» в Ростовской области. Обстоятельства ДТП сейчас устанавливают правоохранительные органы.

Друзья и знакомые Дениса рассказали, он был призван на СВО в результате частичной мобилизации, проведённой в сентябре 2022 года. Ранее молодой человек работал водителем у местного предпринимателя. Прощание с Денисом состоится 5 января в посёлке Елань.