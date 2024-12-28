В зоне СВО погиб редактор «Известий» Максим Елисеев

В зоне специальной военной операции на Украине погиб редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев. Трагическую новость в социальных сетях подтвердила его жена Ирина.

Максим Елисеев. Видео © iz.ru

Елисеев служил в рядах ВС РФ с осени 2022-го. На Донбасс он пошёл воевать добровольно. Он служил связистом в ЛНР на Харьковском направлении, где восстанавливал связь под ураганным огнём противника.

По информации «Известий», накануне он погиб в результате атаки БПЛА.