В зоне СВО погиб редактор «Известий» Максим Елисеев
Максим Елисеев. Обложка © iz.ru
В зоне специальной военной операции на Украине погиб редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев. Трагическую новость в социальных сетях подтвердила его жена Ирина.
Максим Елисеев. Видео © iz.ru
Елисеев служил в рядах ВС РФ с осени 2022-го. На Донбасс он пошёл воевать добровольно. Он служил связистом в ЛНР на Харьковском направлении, где восстанавливал связь под ураганным огнём противника.
По информации «Известий», накануне он погиб в результате атаки БПЛА.
Ранее на СВО погиб студент исторического факультета Московского государственного университета (МГУ) Иван Харламычев. Иван был на втором курсе, когда решил взять академический отпуск и отправиться добровольцем в зону спецоперации. Там он попал в разведку. Во время выполнения боевой задачи Харламычеву удалось обезоружить отряд противника.