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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
28 декабря, 06:07

В зоне СВО погиб редактор «Известий» Максим Елисеев

Максим Елисеев. Обложка © iz.ru

Максим Елисеев. Обложка © iz.ru

В зоне специальной военной операции на Украине погиб редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев. Трагическую новость в социальных сетях подтвердила его жена Ирина.

Максим Елисеев. Видео © iz.ru

Елисеев служил в рядах ВС РФ с осени 2022-го. На Донбасс он пошёл воевать добровольно. Он служил связистом в ЛНР на Харьковском направлении, где восстанавливал связь под ураганным огнём противника.

По информации «Известий», накануне он погиб в результате атаки БПЛА.

Ранее на СВО погиб студент исторического факультета Московского государственного университета (МГУ) Иван Харламычев. Иван был на втором курсе, когда решил взять академический отпуск и отправиться добровольцем в зону спецоперации. Там он попал в разведку. Во время выполнения боевой задачи Харламычеву удалось обезоружить отряд противника.

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Оксана Попова
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