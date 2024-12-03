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3 декабря, 09:19

В зоне СВО погиб студент МГУ, взявший академ, чтобы уйти на спецоперацию

В зоне СВО при выполнении задачи погиб студент истфака МГУ Иван Харламычев

Студент исторического факультета Московского государственного университета (МГУ) Иван Харламычев погиб в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба образовательного учреждения.

Иван Харламычев. Фото © МГУ

Иван Харламычев. Фото © МГУ

Иван был на втором курсе, когда решил взять академический отпуск и отправиться добровольцем в зону спецоперации. Там он попал в разведку. Во время выполнения боевой задачи Харламычеву удалось обезоружить отряд противника. Он представлен командованием к награждению орденом Мужества посмертно. Уточняется, что парень погиб 20 сентября 2024 года.

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Ранее Life.ru писал, что рядовой российского отряда БАРС-16 Сергей Калашников сыграл основную роль в ликвидации врагов в зоне СВО. Он помог разбить группу украинских диверсантов, которая пыталась скрытно подойти к его подразделению.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Николай Рюмин
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