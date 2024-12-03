В зоне СВО погиб студент МГУ, взявший академ, чтобы уйти на спецоперацию

Иван был на втором курсе, когда решил взять академический отпуск и отправиться добровольцем в зону спецоперации. Там он попал в разведку. Во время выполнения боевой задачи Харламычеву удалось обезоружить отряд противника. Он представлен командованием к награждению орденом Мужества посмертно. Уточняется, что парень погиб 20 сентября 2024 года.