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2 декабря, 13:17

«Спустилось два лика»: Российский солдат увидел вознесение погибших сослуживцев в небо

Боец СВО рассказал, как «двухсотые» воскресли и поднялись на небо по лестнице

Участник спецоперации с позывным Колесо рассказал о видении и Божьей помощи прямо во время боевых действий. Солдат спрятался в лесу от украинских беспилотников и в это время увидел, как погибшие бойцы ВС РФ вознеслись на небо. Оренбургский священник Александр Лемешко опубликовал в телеграм-канале кадры беседы с военнослужащим.

Боец ВС РФ рассказал о видении на фронте. Видео © Telegram / Священник Александр Лемешко

По словам солдата, был ожесточённый бой с отрядом ВСУ, в какой-то момент ему пришлось спрятаться в укрытии, когда началась атака вражеских беспилотников. Внезапно боец увидел лестницу, которая соединила небо и землю, и все находившиеся рядом «двухсотые» встали и поднялись по ней наверх, будто живые. После этого к военнослужащему спустился ангел и сказал, что их подразделению нужно сменить позиции.

«Спустилось два лика. Я услышал их разговор, что этот человек молится каждый вечер и надо сделать так, чтобы они отходили. И на следующий день поступила команда отходить», — рассказал боец.

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Ранее Life.ru писал, что в Тюмени родителям погибшего на СВО военного отдали его прощальное письмо. Боец отправил послание после перехода в разведывательные войска на случай, если погибнет. В нём он попросил маму и папу съездить на море, завести собаку и построить баню. Письмо родителям передал друг погибшего, с которым они вместе служили.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Татьяна Миссуми
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