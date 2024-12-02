«Спустилось два лика»: Российский солдат увидел вознесение погибших сослуживцев в небо

Участник спецоперации с позывным Колесо рассказал о видении и Божьей помощи прямо во время боевых действий. Солдат спрятался в лесу от украинских беспилотников и в это время увидел, как погибшие бойцы ВС РФ вознеслись на небо. Оренбургский священник Александр Лемешко опубликовал в телеграм-канале кадры беседы с военнослужащим.

Боец ВС РФ рассказал о видении на фронте. Видео © Telegram / Священник Александр Лемешко

По словам солдата, был ожесточённый бой с отрядом ВСУ, в какой-то момент ему пришлось спрятаться в укрытии, когда началась атака вражеских беспилотников. Внезапно боец увидел лестницу, которая соединила небо и землю, и все находившиеся рядом «двухсотые» встали и поднялись по ней наверх, будто живые. После этого к военнослужащему спустился ангел и сказал, что их подразделению нужно сменить позиции.

«Спустилось два лика. Я услышал их разговор, что этот человек молится каждый вечер и надо сделать так, чтобы они отходили. И на следующий день поступила команда отходить», — рассказал боец.