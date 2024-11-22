«Атеистов в окопах нет»: Священник поделился историями чудесного спасения российских бойцов
Священник рассказал, что бойцы СВО носят с собой иконы и молятся на фронте
Воины-штурмовики перед отправкой на боевое задание. Обложка © Telegram / Еписком Питирим
Протоиерей Дмитрий Бабкин из Новосибирска, который недавно вернулся с зоны СВО, убеждён: атеистов в окопах нет. Как проходят исповеди российских бойцов, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине, он рассказал в беседе с MK.ru.
«Люди, бывает, злятся из-за проблем повседневных, у бойцов такой озлобленности нет. Они не позволяют себе роптать на Бога и кричать: «За что мне это всё?!» Для военных главное — вернуться живым домой, пусть раненым», — отметил священник.
По словам отца Дмитрия, военные часто рассказывают о чудесных спасениях на фронте. Так, в одном из случаев осколки снарядов пробивали бронежилет, но застревали в иконах, которые носили с собой солдаты. Священник также отметил, что бойцы просят благословить пояски и нательные кресты, а иконы носят при себе, чувствуя «живое присутствие».
Отец Дмитрий упомянул и необычную историю о бойце, который утверждал, что увидел беса. Этот случай подтолкнул военнослужащего к исповеди и молитвам не только за себя, но и за своих сослуживцев.
Ранее в РПЦ заявили, что батюшек в зоне СВО надо признать ветеранами боевых действий. Там отметили, что каждый человек, который ушёл на фронт и рискует свой жизнью, имеет право на помощь от государства.