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3 ноября, 11:02

Жертвоприношения и пытки: Фронтовой священник рассказал о жутких ритуалах неонацистов в ВСУ

Священник Тимофеев: Нацбатальоны ВСУ практикуют человеческие жертвоприношения

Боевики из нацистских батальонов «Азов»* и «Айдар»* приносили людей в жертву, устраивали пытки и издевались над людьми. Об этом рассказал фронтовой священник Александр Тимофеев в беседе РИА «Новости».

«Посмотрите на «Азов»*, «Айдар»* и другие языческие украинские батальоны. Посмотрите, сколько беды они принесли как своим на их территориях людям, так и на наших оккупированных. Известны случаи, это стопроцентно зафиксировано, когда людей приносили в жертву, издевались, пытали пленных», — подчеркнул он.

Священник отметил, что украинские нацисты творят бесчинства и в Курской области. У их действий прослеживаются языческие истоки, а культ силы они превратили в противоположные вещи, отмечает Тимофеев. В подразделениях, где командиры разделяют такую культуру, происходит моральное разложение.

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Недавно участник СВО по имени Виктор рассказал, как в апреле 2022 года оказался в плену ВСУ и смог выжить, проведя там полгода. Его пытали водой, прижигали горелкой, а на груди вырезали букву Z тупым грязным ножом.

* Запрещённые в России террористические организации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Николай Рюмин
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