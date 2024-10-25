Церковь оценила идею присвоения статуса ветерана боевых действий священникам на СВО

Инициативу присвоения статуса ветерана боевых действий для священников в зоне СВО поддержали в церкви. Священник Владислав Береговой рассказал Life.ru, что батюшка способен морально и духовно поддержать солдат и дать им практические знания.

Я сам лично знал священников, которые были там убиты. Врагу важно не только победить нас на поле боя, но и победить наш дух, нашу веру и нашу мотивацию. Священники, уезжая на фронт, действительно поддерживают воинов морально и духовно, дают им силы и глубокие практические знания, в том числе о жизни вечной, что немаловажно. Владислав Береговой Священник

Уезжая на фронт, священники перестают содержать свою многодетную семью. На смену им приходит государство, которое помогает и при жизни, и в случае смерти. Если бы подобной поддержки не было, то священнику пришлось бы делать выбор между семьёй и Отечеством, между необходимостью содержать детей и помогать армии.

«Всё-таки надо нам как-то духовенству помогать, особенно тогда, когда они оказываются убитыми. Им нужна форма, бронежилеты и вся необходимая экипировка для того, чтобы выжить в зоне боевых действий. Так что я всецело за любую поддержку Министерством обороны нашего духовенства и при жизни, и посмертно», — отметил наш собеседник.

Береговой также добавил, что каждый человек, который ушёл на фронт и рискует свой жизнью, имеет право на помощь от государства. Всё потому, что мужчины борются за страну, общество и победу.