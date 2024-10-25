«‎Утешители душ»: Для фронтовых священников на СВО требуют статус ветеранов боевых действий

Присутствие фронтовых священников на фронте укрепляет моральный дух российских солдат в зоне спецоперации. Власти страны должны признать их вклад, обеспечив им такие же льготы и выплаты, которые предусмотрены для военнослужащих. С предложением дать батюшкам статус ветеранов боевых действий в беседе с Life.ru выступил председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов.

Священнослужители, отправляющиеся в зону спецоперации, действуют не только как утешители душ, но и как символы стойкости и веры. Они обеспечивают воинов не только моральной поддержкой, но и придают твёрдости духа, которая помогает им преодолевать тяготы. Каждый выезд таких батюшек в зону боевых действий — это акт великой самоотверженности, отваги и непреклонной веры в своё предназначение, подчеркнул Иванов.

«Эти мужественные люди, рискуя своей жизнью, остаются на передовой ради исполнения своего духовного долга. Они крестят и отпевают, утешают и вдохновляют тех, кто каждый день сталкивается с опасностью, страданиями и потерями. Для бойцов их присутствие — это источник не только моральной, но и настоящей силы, позволяющей верить в победу и справедливость. Многие батюшки, особенно те, кто действовал на новых территориях, уже положили свою жизнь за службу вере и Отечеству», — сказал брянский депутат.

Семьи погибших священнослужителей, нередко остающиеся без кормильцев, нуждаются в нашей поддержке. Государство обязано признать их заслуги и обеспечить такие же льготы и выплаты, какие положены семьям участников спецоперации. Ведь потеря духовного наставника, который принял мученическую смерть ради служения людям, ничем не меньшая жертва, чем смерть солдата на поле боя. Михаил Иванов Депутат Брянской областной думы

Объявление священнослужителей, несущих свою службу в зоне спецоперации, ветеранами боевых действий — это проявление справедливости и уважения к их героическому труду, отметил Иванов. Это признание их вклада в наше общее дело, в мир и благополучие страны. Важно, чтобы государство оказывало поддержку не только бойцам, но и тем, кто укрепляет их дух, помогая в трудные моменты сохранить человечность и веру в лучшее.