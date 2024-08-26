«Молитвенный щит» у сердца чудом спас российского военного от гибели
Молитвенная брошюра остановила остановила осколок, сохранив бойцу СВО жизнь
Молитвенная брошюра спасла жизнь российскому солдату. Фото © Телеканал «Звезда»
Молитвенная брошюра, помимо духовной защиты, действительно даёт ещё и физическую, если положить её в правильное место. Благодаря такой книжице в живых остался боец ВС РФ с позывным Чемба, положивший её в нагрудный карман. Бумажные страницы изменили направление прилетевшего в него осколка. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Молитвенная брошюра спасла жизнь солдату. Видео © Телеканал «Звезда»
Монах Досифей со слов Чембы рассказал, что «Молитвенный щит православного воина» находился кармане бойца, когда в него попал осколок. Страницы предотвратили попадание в него осколка, изменив начальную траекторию, по которой небольшой он сперва двигался прямо к сердцу.
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