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26 августа, 13:44

«Молитвенный щит» у сердца чудом спас российского военного от гибели

Молитвенная брошюра остановила остановила осколок, сохранив бойцу СВО жизнь

Молитвенная брошюра спасла жизнь российскому солдату. Фото © Телеканал «Звезда»

Молитвенная брошюра спасла жизнь российскому солдату. Фото © Телеканал «Звезда»

Молитвенная брошюра, помимо духовной защиты, действительно даёт ещё и физическую, если положить её в правильное место. Благодаря такой книжице в живых остался боец ВС РФ с позывным Чемба, положивший её в нагрудный карман. Бумажные страницы изменили направление прилетевшего в него осколка. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Молитвенная брошюра спасла жизнь солдату. Видео © Телеканал «Звезда»

Монах Досифей со слов Чембы рассказал, что «Молитвенный щит православного воина» находился кармане бойца, когда в него попал осколок. Страницы предотвратили попадание в него осколка, изменив начальную траекторию, по которой небольшой он сперва двигался прямо к сердцу.

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Владимир Озеров
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