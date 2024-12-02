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2 декабря, 06:44

Зоркий рядовой Калашников спас свой отряд и предрешил гибель «‎диверсантов-невидимок» ВСУ

Рядовой ВС РФ Калашников помог уничтожить группу диверсантов ВСУ в зоне СВО

Рядовой российского отряда Барс-16 Сергей Калашников сыграл ключевую роль в уничтожении противника в зоне СВО. Он помог разгромить группу украинских диверсантов, которая пыталась скрытно подобраться к его подразделению. О подвиге бойца сообщает Минобороны России.

«Благодаря смелым и профессиональным действиям Сергея Калашникова вооружённое формирование противника, готовившего наступление, было уничтожено», — рассказали в ведомстве.

Калашников, служащий в отряде Барс-16, находясь на наблюдательном посту, проводил воздушную разведку с БПЛА. Он обнаружил группу киевских бойцов, вооружённых стрелковым оружием и гранатомётом. Оценив ситуацию, рядовой передал координаты расположения противника командованию отряда. В результате были нанесены миномётные удары по вражеским позициям.

Рядовой продолжил наблюдение и заметил, что некоторые диверсанты укрылись от удара в овраге. Тогда Калашников скорректировал огонь миномётчика, в результате чего противник был ликвидирован.

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Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ смогли уничтожить цех по сборке украинских БПЛА и центр подготовки операторов дронов ВСУ. Наши парни ударили по Днепропетровской области. Объекты находились в районе населённого пункта Царичанка.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Наталья Афонина
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