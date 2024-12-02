Зоркий рядовой Калашников спас свой отряд и предрешил гибель «‎диверсантов-невидимок» ВСУ

Рядовой российского отряда Барс-16 Сергей Калашников сыграл ключевую роль в уничтожении противника в зоне СВО. Он помог разгромить группу украинских диверсантов, которая пыталась скрытно подобраться к его подразделению. О подвиге бойца сообщает Минобороны России.

«Благодаря смелым и профессиональным действиям Сергея Калашникова вооружённое формирование противника, готовившего наступление, было уничтожено», — рассказали в ведомстве.

Калашников, служащий в отряде Барс-16, находясь на наблюдательном посту, проводил воздушную разведку с БПЛА. Он обнаружил группу киевских бойцов, вооружённых стрелковым оружием и гранатомётом. Оценив ситуацию, рядовой передал координаты расположения противника командованию отряда. В результате были нанесены миномётные удары по вражеским позициям.

Рядовой продолжил наблюдение и заметил, что некоторые диверсанты укрылись от удара в овраге. Тогда Калашников скорректировал огонь миномётчика, в результате чего противник был ликвидирован.