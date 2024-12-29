Тело погибшего на СВО футболиста Бугаева остаётся в зоне боевых действий

Тело павшего в зоне специальной военной операции бывшего защитника сборной России по футболу Алексея Бугаева пока невозможно эвакуировать из района его гибели, так как там всё ещё ведутся ожесточённые боестолкновения с ВСУ. Об этом сообщил футбольный агент Антон Смирнов в своём Telegram-канале.