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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
29 декабря, 20:26

Тело погибшего на СВО футболиста Бугаева остаётся в зоне боевых действий

Агент: Тело экс-футболиста Бугаева невозможно эвакуировать из-за боевых действий

Алексей Бугаев. Обложка © Wikipedia / Dinamik

Алексей Бугаев. Обложка © Wikipedia / Dinamik

Тело павшего в зоне специальной военной операции бывшего защитника сборной России по футболу Алексея Бугаева пока невозможно эвакуировать из района его гибели, так как там всё ещё ведутся ожесточённые боестолкновения с ВСУ. Об этом сообщил футбольный агент Антон Смирнов в своём Telegram-канале.

«По моей информации, пока нет возможности вытащить тело Алексея. Идут боевые действия. Будем надеяться, что удастся вытащить, чтобы захоронить», — написал Смирнов.

В зоне СВО погиб бывший редактор «Известий» Максим Елисеев
В зоне СВО погиб бывший редактор «Известий» Максим Елисеев

О гибели бывшего спортсмена в зоне СВО стало известно 29 декабря. Напомним, что в сентябре он был осуждён почти на десять лет колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотиков.

Анатолий Цейко
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