В зоне СВО погиб осужденный за наркотики экс-футболист сборной России

В зоне специальной военной операции (СВО) погиб бывший футболист сборной России Алексей Бугаев, который в сентябре прошлого года был приговорён к 9,5 годам лишения свободы за торговлю наркотиками. Об этом сообщил футбольный агент Антон Смирнов.

Бугаев начинал свою карьеру в 2001 году и выступал за различные клубы, включая московские «Торпедо» и «Локомотив», а также «Томь» и «Краснодар». Защитник также имел опыт выступления в составе сборной России, сыграв в общей сложности семь матчей, включая два на чемпионате Европы 2004 года. В 2010 году Бугаев принял решение завершить свою карьеру в спорте.