В зоне СВО погиб осужденный за наркотики экс-футболист сборной России
Агент Смирнов: Экс-футболист сборной России Бугаев погиб на СВО
Алексей Бугаев. Обложка © ТАСС / Спорт-Экспресс / АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ
В зоне специальной военной операции (СВО) погиб бывший футболист сборной России Алексей Бугаев, который в сентябре прошлого года был приговорён к 9,5 годам лишения свободы за торговлю наркотиками. Об этом сообщил футбольный агент Антон Смирнов.
Бугаеву было 43 года. Какие-либо подробности случившегося не раскрываются.
Бугаев начинал свою карьеру в 2001 году и выступал за различные клубы, включая московские «Торпедо» и «Локомотив», а также «Томь» и «Краснодар». Защитник также имел опыт выступления в составе сборной России, сыграв в общей сложности семь матчей, включая два на чемпионате Европы 2004 года. В 2010 году Бугаев принял решение завершить свою карьеру в спорте.
Напомним, в ноябре 2023 бывшего спортсмена поймали с полкило тяжёлых наркотиков. На допросе он признался, что из-за трудного финансового положения ему пришлось найти делать закладки. Бугаев был осуждён на 9,5 лет за попытку сбыта запрещённых веществ. После этого адвокат бывшего спортсмена заявил, что его подзащитный хочет уехать на фронт.