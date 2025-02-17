Не спасли мать: Противник медицины, у которого умер шестилетний сын, объяснил, почему не верит врачам

Родители погибшего в Петербурге шестилетнего мальчика отрицали медицину, делая выбор в пользу отваров из целебных растений. Отец семейства перестал доверять врачам, когда они не смогли спасти его мать от онкологии, сообщает kp.ru.

Сын друидов-травников появился на свет в 2018 году. С тех пор его ни разу не водили к врачу, и даже медицинская карта у него не заведена. Мальчик никогда не посещал детский сад. Причины возникновения невралгии у малыша остаются загадкой, но приступы начали проявляться в конце января. Родители были уверены, что народная медицина способна быстро справиться с такими недугами.

Во время первого приступа в электричке у ребёнка возникла резкая боль в груди, за которой последовали судороги и потеря сознания. Второй эпизод случился через два дня. Родители открыли окно, чтобы впустить свежий воздух, массировали руки ребёнка и давали ему отвар из крапивы, мяты, тмина и кориандра. На тот момент у них даже не возникло мысли обратиться к врачу.

Содержимое холодильника в квартире друидов. Фото © Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Отцу ребёнка 36 лет, матери — 35. Оба не работают, живут на 30 тысяч рублей в месяц в садовом домике в СНТ «Дружный -1». Они верили в силу матушки-природы, занимались траввами и проводили встречи с единомышленниками.