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17 февраля, 08:51

Московские врачи спасли мужчину, у которого 25 раз в день останавливалось сердце

В столичной ГКБ имени В.М. Буянова врачи спасли мужчину с жизнеугрожающей аритмией. Его сердце останавливалось 25 раз в сутки. Встроенный дефибриллятор восстанавливал орган, но после этого всё ситуация повторялась Об этом рассказывает телеграм-канал «Московская медицина».

«Современные высокотехнологичные методы лечения позволяют нашим врачам выполнять эффективные и щадящие операции, которые не требуют длительного восстановления. Благодаря эффективной маршрутизации пациенты начинают получать экстренное хирургическое лечение в среднем через 40 минут после вызова бригады скорой помощи», — говорится в сообщении.

Такие операции проводятся с применением ЭКМО — системы временного замещения функции сердца и легких. Состояние пациента стабилизировали и провели операцию по устранению аритмогенных зон сердца с помощью радиочастотного воздействия. Медики оставили дефибриллятор внутри, но теперь он будет работать гораздо больше.

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Telegram / Московская медицина

Николай Рюмин
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