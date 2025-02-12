На фоне «барометрического удара» у россиянина четыре дня шла кровь из носа
Орловские врачи спасли пациента, страдавшего от носового кровотечения четыре дня
В Орловскую областную клиническую больницу обратился 29-летний парень с жалобами на активное кровотечение. По словам пациента, кровь из носа шла четыре дня.
«Со слов пациента, кровотечение началось около четырёх дней назад после повышения артериального давления (АД) до 160/90 мм рт. ст.», — уточнили в пресс-службе больницы.
Врачи попытались остановить кровотечение с помощью носового тампона, однако поток крови лишь усиливался. В итоге медики прибегли к хирургическому вмешательству. Источник кровотечения они нашли в дистальных отделах правой верхнечелюстной артерии. После операции пациента выписали домой, больше его ничего не беспокоит.
Патологический сброс контрастного вещества (жёлтый). Фото © VK / Орловская областная клиническая больница
Сегмент правой верхнечелюстной артерии. Фото © VK / Орловская областная клиническая больница
В пресс-службе больницы напомнили, что носовые кровотечения занимают пятое место в структуре неотложных обращений за медицинской помощью в оториноларингологии. Отмечается рост числа больных с подобным недугом. Он может носить массивный характер, приводя к большой кровопотере, которая иногда даже требует переливания крови.
Напомним, что ранее центральная Россия попала под «барометрический удар», и люди массово вызывают скорые. Соотечественники теряют сознание, жалуются на сильнейшие головные боли и кровотечения из носа, вялость и нехватку сил. Под «барометрический удар» прежде всего попали жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Калужской и Владимирской областей.
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