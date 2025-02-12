На фоне «барометрического удара» у россиянина четыре дня шла кровь из носа

В Орловскую областную клиническую больницу обратился 29-летний парень с жалобами на активное кровотечение. По словам пациента, кровь из носа шла четыре дня.

«Со слов пациента, кровотечение началось около четырёх дней назад после повышения артериального давления (АД) до 160/90 мм рт. ст.», — уточнили в пресс-службе больницы.

Врачи попытались остановить кровотечение с помощью носового тампона, однако поток крови лишь усиливался. В итоге медики прибегли к хирургическому вмешательству. Источник кровотечения они нашли в дистальных отделах правой верхнечелюстной артерии. После операции пациента выписали домой, больше его ничего не беспокоит.

Патологический сброс контрастного вещества (жёлтый). Фото © VK / Орловская областная клиническая больница

Сегмент правой верхнечелюстной артерии. Фото © VK / Орловская областная клиническая больница

В пресс-службе больницы напомнили, что носовые кровотечения занимают пятое место в структуре неотложных обращений за медицинской помощью в оториноларингологии. Отмечается рост числа больных с подобным недугом. Он может носить массивный характер, приводя к большой кровопотере, которая иногда даже требует переливания крови.