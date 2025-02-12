Врач рассказала, как россиянам спастись от «барометрического удара» и не страдать от мигреней

Из-за резких перепадов давления в европейской части России многие люди начали страдать от мигреней и головокружений, участились вызовы скорой помощи. Кроме того, у людей может течь кровь из носа и ухудшаться настроение. Врач скорой медицинской помощи и директор компании «Русхелп» («Русяев хелп») Анна Вевер дала россиянам несколько полезных советов, которые помогут улучшить состояние в момент «барометрического удара».