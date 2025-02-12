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12 февраля, 12:28

Врач рассказала, как россиянам спастись от «барометрического удара» и не страдать от мигреней

Врач Вевер: При «барометрическом ударе» помогут чай с пустырником и прогулки

При «барометрическом ударе» можно делать короткую и лёгкую гимнастику, но важно избегать ряда упражнений. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photoroyalty

При «барометрическом ударе» можно делать короткую и лёгкую гимнастику, но важно избегать ряда упражнений. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photoroyalty

Из-за резких перепадов давления в европейской части России многие люди начали страдать от мигреней и головокружений, участились вызовы скорой помощи. Кроме того, у людей может течь кровь из носа и ухудшаться настроение. Врач скорой медицинской помощи и директор компании «Русхелп» («Русяев хелп») Анна Вевер дала россиянам несколько полезных советов, которые помогут улучшить состояние в момент «барометрического удара».

Я бы рекомендовала прогулки на улице, принять тонизирующие средства, попить травяные чаи с пустырником, валерианой, мятой. Делать короткую и лёгкую гимнастику – потянитесь, поработайте кистями и стопами. Такая зарядка поможет сосудам обрести тонус. Избегать упражнений, требующих соблюдения равновесия, а также отказаться от наклонов и приседаний

Анна Вевер

Врач скорой медицинской помощи и директор компании «Русхелп» («Русяев хелп»)

Я бы рекомендовала прогулки на улице, принять тонизирующие средства, попить травяные чаи с пустырником, валерианой, мятой. Делать короткую и лёгкую гимнастику – потянитесь, поработайте кистями и стопами. Такая зарядка поможет сосудам обрести тонус. Избегать упражнений, требующих соблюдения равновесия, а также отказаться от наклонов и приседаний
Я бы рекомендовала прогулки на улице, принять тонизирующие средства, попить травяные чаи с пустырником, валерианой, мятой. Делать короткую и лёгкую гимнастику – потянитесь, поработайте кистями и стопами. Такая зарядка поможет сосудам обрести тонус. Избегать упражнений, требующих соблюдения равновесия, а также отказаться от наклонов и приседаний

Также специалист дала советы для лечения головных болей из-за барометрического давления. Уменьшить неприятные ощущения поможет холодный компресс на голове или шее, а также отдых в тёмном помещении. Можно заняться медитациями и упражнениями на глубокое дыхание. При повышенном артериальном давлении стоит обратиться к участковому терапевту.

Напомним, что под «барометрический удар» попали жители европейской части РФ, прежде всего Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Калужской и Владимирской областей. Причиной всех бед является мощный азиатский антициклон.

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Андрей Горяничев
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