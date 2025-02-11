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11 февраля, 15:28

Врач рассказала, как пережить резкое похолодание, которое грядёт в европейской России

Невролог Демьяновская: Резкое похолодание увеличивает нагрузку на сердце

Укрепить сосуды и улучшить кровообращение помогут физические упражнения. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leszek Glasner

Укрепить сосуды и улучшить кровообращение помогут физические упражнения. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leszek Glasner

В середине европейской части России ожидается резкое похолодание, температура воздуха впервые в 2025 году упадёт ниже климатической нормы. Попытки организма сохранить тепло приводят к ряду физиологических реакций, рассказала Life.ru невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. Медик дала советы как помочь организму в такой ситуации.

Увеличивается кровоснабжение жизненно важных внутренних органов — сердца, головного мозга. А периферические кровеносные сосуды, питающие конечности и кожу сужаются, чтобы уменьшить потерю тепла через кожу. Чтобы улучшить доставку кислорода к тканям, организм может увеличить производство эритроцитов, что приводит к повышению вязкости крови. Также при воздействии холода активируется симпатический отдел вегетативной нервной системы, повышается содержание норадреналина и кортизола в плазме крови.

Екатерина Демьяновская

Невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»

Увеличивается кровоснабжение жизненно важных внутренних органов — сердца, головного мозга. А периферические кровеносные сосуды, питающие конечности и кожу сужаются, чтобы уменьшить потерю тепла через кожу. Чтобы улучшить доставку кислорода к тканям, организм может увеличить производство эритроцитов, что приводит к повышению вязкости крови. Также при воздействии холода активируется симпатический отдел вегетативной нервной системы, повышается содержание норадреналина и кортизола в плазме крови.
Увеличивается кровоснабжение жизненно важных внутренних органов — сердца, головного мозга. А периферические кровеносные сосуды, питающие конечности и кожу сужаются, чтобы уменьшить потерю тепла через кожу. Чтобы улучшить доставку кислорода к тканям, организм может увеличить производство эритроцитов, что приводит к повышению вязкости крови. Также при воздействии холода активируется симпатический отдел вегетативной нервной системы, повышается содержание норадреналина и кортизола в плазме крови.

По словам Демьяновской, все эти процессы приводят к учащённому сердцебиению и повышенному давлению, увеличивается нагрузка на сердце. Особенно опасно это для людей с заболеваниями сердца и сосудов, нарушением свёртываемости крови и склонностью к образованию тромбов. Им важно принимать все прописанные врачами препараты. Иначе может произойти гипертонический криз и повысится риск сердечно-сосудистых осложнений.

«Если самочувствие нормальное, можно помочь организму легче справиться с погодными изменениями, скорректировав образ жизни. Умеренные физические нагрузки помогают улучшить кровообращение и укрепить сосуды. Однако важно не заниматься слишком интенсивно, чтобы не перегрузить сердце. Чтобы уменьшить влияние холода, следует одеваться по погоде: носить тёплую одежду, варежки, головной убор», — перечислила способы борьбы с погодными условиями Демьяновская.

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Врач также подчеркнула, что стоит отказаться на время от употребления алкогольных напитков и не гулять на морозе слишком долго. Обильное питьё поможет поддержать нормальную вязкость крови и снизить риски образования тромбов.

Из-за погодных условий страдает не только физическое здоровья. Аномальная зима прибавила работы неврологам, которые ожидали притока пациентов с биполярным расстройством, шизофренией, депрессией и тревожностью только в марте.

Андрей Горяничев
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