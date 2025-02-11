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Регион
11 февраля, 05:22

Россиян предупредили о рекордном похолодании в 2025 году

Вильфанд: В европейской части России температура впервые опустится ниже нормы

Температура воздуха в середине европейской части России впервые в 2025 году упадёт ниже климатической нормы. Ожидается похолодание до 13 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА «Новости».

«В тылу циклона, который будет располагаться к востоку от европейской России… уже прогнозируется вхождение холодных воздушных масс. В субботу температура будет минус восемь — минус 13 градусов. Дневные температуры — минус шесть — минус 11», — сказал Вильфанд.

Метеоролог добавил, что после 15 февраля столбики термометров опустятся ниже нормы впервые в 2025 году. Расхождение ожидается небольшим — всего один градус.

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Тем временем, синоптики уже начали делать прогнозы на предстоящее лето 2025 года. Эксперты сообщают, что, по некоторым прогнозам, нынешний год может войти в тройку-пятёрку самых жарких за всю историю наблюдений. Однако это предварительные данные и ситуация может измениться.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / LS92

Николай Рюмин
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