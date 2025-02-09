Тёплый февраль породил нашествие клещей в российском регионе
В Челябинской области из-за тёплой погоды раньше времени пробудились клещи
С началом февраля в Магнитогорске Челябинской области из-за необычайно тёплой погоды проснулись клещи. Сейчас объектом их интереса являются домашние собаки, однако и человека они с удовольствием готовы отведать. Об этом сообщает URA.ru.
«От укусов паразитов в Магнитогорске пострадало уже несколько собак. Риск укусов клещей сейчас особенно высок из-за температуры воздуха, которая держится около нуля. Жителям стоит помнить, что укусы клещей могут привести к серьёзным последствиям», — предостерегает инфекционист горбольницы №2 Татьяна Логинова.
Эти насекомые могут переносить энцефалит, который поражает нервную систему и нередко заканчивается смертью человека, и боррелиоз, встречающийся ещё чаще первого. Для защиты лучшим способом будет прививка.
Ранее врач-ветеринар Шеляков рассказал, как защитить своих любимых домашних питомцев от нападений назойливых клещей. По словам специалиста, самым бесполезным вариантом защиты является ошейник от насекомых, поскольку они любят забираться под него.
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