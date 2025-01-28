Эксперт рассказал, как на теле детей искать «нетерпеливых» клещей

В Роспотребнадзоре предупредили россиян, что из-за аномально тёплой зимы в стране раньше времени могут проснуться опасные иксодовые клещи. Как правило, они присасываются к телу человека безболезненно и скрытно. Например, у детей искать их стоит на волосистой части головы, рассказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Иван Коновалов.

«Клещ может довольно долго находиться на коже, а затем, насытившись, отпадать незаметно для человека. На месте присасывания нередко остаётся локальное воспаление в виде покраснения с зудом», — объяснил врач в разговоре с «Газетой.ru».