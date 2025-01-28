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28 января, 19:39

Эксперт рассказал, как на теле детей искать «нетерпеливых» клещей

Врач Коновалов: Клещи чаще всего кусают детей в волосистую часть головы

В Роспотребнадзоре предупредили россиян, что из-за аномально тёплой зимы в стране раньше времени могут проснуться опасные иксодовые клещи. Как правило, они присасываются к телу человека безболезненно и скрытно. Например, у детей искать их стоит на волосистой части головы, рассказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Иван Коновалов.

«Клещ может довольно долго находиться на коже, а затем, насытившись, отпадать незаметно для человека. На месте присасывания нередко остаётся локальное воспаление в виде покраснения с зудом», — объяснил врач в разговоре с «Газетой.ru».

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Удалять клеща надо без отрыва тела от головы. Нельзя его давить или пытаться «задушить» маслом. Лучше всего использовать пинцет или специальное пластиковое приспособление для вынимания головы с челюстями клеща из кожи. При необходимости стоит обратиться в ближайший травмпункт. Эксперт сообщил, что чем дольше клещ находится в контакте с телом, тем больше риск занесения инфекции.

Тем временем власти Москвы опровергли данные о массовом пробуждении клещей в столице. Россиянам пояснили, что эти членистоногие активизируются, когда температура воздуха достигает +5 и выше градусов. Пока таких показателей в городе нет. В феврале и вовсе ожидается похолодание и снег.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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