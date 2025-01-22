Власти Москвы опровергли данные о массовом пробуждении клещей
Сотрудники департамента природопользования Москвы опровергли информацию о массовом распространении клещей в столице. Об этом сообщил Азамат Кунафин, руководитель отдела мониторинга биоразнообразия.
«Клещи активизируются, как только среднесуточная температура воздуха достигает 5 градусов по Цельсию и выше — это биологический факт. Пока таких температур мы не наблюдали, в Москве этот рубеж не преодолён. Сегодня в столице температура воздуха и вовсе минусовая», — заявил он в беседе с ТАСС.
По словам Кунафина, период активности клещей напрямую зависит от их жизненного цикла. Он отметил, что традиционно клещи пробуждаются после зимней спячки в конце марта — начале апреля, однако наиболее опасными они становятся несколько позже. Пик их активности, по его словам, наблюдается в мае и продолжается в первой-второй декаде июня. Кунафин также подчеркнул, что всё зависит от погоды. Эксперт добавил, что ни холод, ни жара не нравятся этим опасным членистоногим, поэтому вторая фаза их активности начинается осенью.
Напомним, сегодня стало известно о том, что в Москве и области клещи очнулись от зимней спячки и садятся на собак во время прогулок. В зоне риска оказались жители Южного Бутова и подмосковного Дмитрова. Насекомых находят в шерсти животных и на одежде людей. Эксперты отмечают, что причиной активизации клещей является аномально тёплая и сухая зимняя погода.
Life.ru / Шедеврум