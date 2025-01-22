Власти Москвы опровергли данные о массовом пробуждении клещей

Сотрудники департамента природопользования Москвы опровергли информацию о массовом распространении клещей в столице. Об этом сообщил Азамат Кунафин, руководитель отдела мониторинга биоразнообразия.

«Клещи активизируются, как только среднесуточная температура воздуха достигает 5 градусов по Цельсию и выше — это биологический факт. Пока таких температур мы не наблюдали, в Москве этот рубеж не преодолён. Сегодня в столице температура воздуха и вовсе минусовая», — заявил он в беседе с ТАСС.

По словам Кунафина, период активности клещей напрямую зависит от их жизненного цикла. Он отметил, что традиционно клещи пробуждаются после зимней спячки в конце марта — начале апреля, однако наиболее опасными они становятся несколько позже. Пик их активности, по его словам, наблюдается в мае и продолжается в первой-второй декаде июня. Кунафин также подчеркнул, что всё зависит от погоды. Эксперт добавил, что ни холод, ни жара не нравятся этим опасным членистоногим, поэтому вторая фаза их активности начинается осенью.