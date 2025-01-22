Врач назвал лучший способ защитить собаку от «нетерпеливых» клещей

Самым эффективным способом защиты домашних животных от клещей являются препараты в виде таблеток. Они дорогие, но при этом наиболее надёжные. Об этом Life.ru рассказал врач-ветеринар Михаил Шеляков, комментируя сообщения о пробудившихся от зимней спячки в Московском регионе кровососущих паразитах.

По его словам, сложившаяся ситуация далеко не уникальна: клещи прекрасно адаптированы к условиям средней полосы России, поэтому их вполне можно встретить даже в 30-градусный мороз. Например, это возможно на теплотрассах, где снежный покров не задерживается. В некоторых районах на придомовых территориях, где проходят теплотрассы, есть бесснежные участки — там клещи тоже могут быть очень активны. Также они могут зимовать в зимних садах в домах нового типа, где на первых этажах разводят много растений.

«Интересно, что вспышка заболеваний, связанных с клещами, у нас обычно происходит под Новый год. Их могут принести домой с ёлкой, картошкой или мешками с овощами. Малейшее потепление, которое мы сейчас наблюдаем, также активизирует клещей. Поэтому люди уже начали обрабатывать своих питомцев, что я очень советую незамедлительно сделать. Весенние обработки, которые традиционно проводятся позже, в этом году начались уже в январе, что выглядит довольно парадоксально», — добавил врач.

Существует несколько способов, чем можно обработать питомца. Самый малоэффективный — это, к сожалению, ошейники. Бывают случаи, когда клещи сидят прямо под ошейником и прекрасно себя чувствуют. Поэтому ошейники можно рассматривать только как дополнительную меру защиты, но никак не основную. Более действенным средством являются спреи, которые наносятся на поверхность кожи и шерсти. Их преимущество в том, что они действуют немедленно — побрызгали и можно сразу идти гулять. Однако у спреев есть недостатки: они могут смыться осадками или неравномерно покрыть тело животного, оставляя уязвимые зоны. Чаще всего используются капли на холку. Это достаточно эффективное средство, которое действует продолжительное время.

Но самым эффективным способом защиты являются таблетки. Они дороже, но обеспечивают наилучшую защиту. Однако питомца может атаковать ещё и энцефалит. Как правило, первыми симптомами являются лихорадочное состояние, повышение температуры, снижение аппетита, шаткость задних конечностей и общая слабость. Эти признаки нарастают быстро. В запущенных случаях происходит разрушение эритроцитов в крови — и моча приобретает коричневый цвет, напоминающий тёмное пиво. Однако это уже крайне тяжёлый случай. При первых симптомах недомогания необходимо сразу обратиться к врачу. Врач-ветеринар Михаил Шеляков